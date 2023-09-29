В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Прогноз на 30 сентября: будет тепло и солнечно

В субботу, 30 сентября, по всей территории Украины ожидается сухая теплая погода.

В течение дня температура будет держаться в пределах +23...+28°C.

"Лишь вечером покажет нос из Польши атмосферный фронт на Волыни, Львовщине и Закарпатье - там возможен незначительный дождь. Вечером 30-го октября!" – передает Диденко.

В Киеве в субботу - сухо, тепло и солнечно. Температура до +25°C.

Прогноз на 1 октября: в Украине похолодает

По словам Диденко, в Украину придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди.

На востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье сохранится сухая солнечная погода.

Температура воздуха снизится и составит от +16...+20°C. На юге, востоке и центре Украины - +23...+28°C.

В воскресенье в столице облачно, также есть вероятность небольшого дождя с ветром. Кроме того, температура воздуха снизится до +18°C.