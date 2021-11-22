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В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в Сирии

22 ноября, 2021 понедельник
13:39
Общество

Украинцы, находившиеся в сирийском лагере, вернулись на Родину

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

В целом из Сирии были эвакуированы 14 граждан Украины - трое женщин и 11 детей.

Все они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть в Украину за все время эвакуации из Сирии.

В настоящее время в Сирии остается еще 19 граждан Украины. Их должны эвакуировать из лагеря Родж.

Справка: В закрытых лагерях "Аль-Холл" и "Родж" содержат людей, подозреваемых в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

  • Напомним, во время предварительной эвакуационной операции в октябре 2021 года из Сирии в Украину вернули крымчанку и четырех ее детей.

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