В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в Сирии
Украинцы, находившиеся в сирийском лагере, вернулись на Родину
Об этом сообщили на сайте президента Украины.
В целом из Сирии были эвакуированы 14 граждан Украины - трое женщин и 11 детей.
Все они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии. Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть в Украину за все время эвакуации из Сирии.
В настоящее время в Сирии остается еще 19 граждан Украины. Их должны эвакуировать из лагеря Родж.
Справка: В закрытых лагерях "Аль-Холл" и "Родж" содержат людей, подозреваемых в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".
- Напомним, во время предварительной эвакуационной операции в октябре 2021 года из Сирии в Украину вернули крымчанку и четырех ее детей.
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