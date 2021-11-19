В Украину движутся штормовой ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

20-21 ноября в Украине будет тепло.

Ожидается +7°C…+13°C.

По словам госпожи Диденко, потепление будет нивелироваться сильным, до штормовых порывов, северо-западным ветром.

Дожди удержатся в большинстве областей Украины в ближайшую ночь и завтра утром.

Днем в субботу дождливая погода предполагается в восточной части, на Запорожье, в Сумской области и в Крыму. Немного осадков придется на Карпаты.



На остальной территории 20 ноября и в течение 21 ноября – ничего существенного.

В Киеве в ночь на субботу и утром 20 ноября пройдут дожди, днем 20 ноября и в воскресенье без существенных осадков.

Завтра в столице – сильный штормовой ветер.

На выходных в Киеве около +10°C.

С 22-23 ноября в Украину придет очередное похолодание.



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