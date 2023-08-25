В Украину доставили тысячи 122-мм выстрелов для гаубиц Д-30 и САУ "Гвоздика", - Украинская Бронетехника
В Украину прибыли первые тысячи осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом: они производятся в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы
Об этом сообщает пресс-служба ООО "Украинская Бронетехника".
В компании отметили, что 122-мм артиллерийские выстрелы необходимы для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика".
"Оскольково-фугасные снаряды 122-мм эффективны в впечатлении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами - залог успешности Контрнаступления", - говорится в сообщении.
В Украинской Бронетехнике добавили, что они возобновили кооперационные связи и объединили производителей компонентов из нескольких стран Европы, чтобы продолжить поставлять военным тысячи таких выстрелов.
- 22 августа стало известно, что ООО "Украинская бронетехника" сотрудничает с двумя странами-членами НАТО. Компания увеличивает объемы поставок минометных выстрелов калибра 120 мм для украинской армии.
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