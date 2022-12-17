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В Украину доставили первую партию оборудования от минэнерго США

17 декабря, 2022 суббота
17:03
война с Россией

В Украину прибыла первая партия оборудования для ТЭЦ и ТЭС министерства энергетики США

Об этом в facebook сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

"В Украину уже доставлена первая партия необходимого оборудования от министерства энергетики США. Эта партия является частью помощи в размере 53 млн долларов, объявленной американскими партнерами в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

В частности, по словам Кубракова, американские партнеры являются одними из лидеров помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения уже передано более $145 млн исключительно на ремонт и поддержку украинских энергосетей. Приоритет неизменен – генераторы, трансформаторы и другое оборудование для восстановления критической инфраструктуры.

В ближайшее время также ожидается поставка энергетического оборудования в рамках сотрудничества с USAID. По этой линии уже доставили в Украину оборудование на около $25 млн грн.

  • 16 декабря посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк объявила о поступлении первого американского груза аварийно-ремонтного оборудования. Также она объявила о поступлении первой партии с оборудованием для украинской инфраструктуры.
  • 16 декабря США анонсировали новый пакет помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

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США
помощь Украине
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