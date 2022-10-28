Об этом сообщили на сайте Минздрава .

Отмечают, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн. доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX.

Предоставленная вакцина предназначена и для первичной вакцинации, и для бустерных доз.

Вакцина будет доступна в 23 регионах Украины. В частности, в Киев доставят более 31 тыс. доз. Львовщина получит более 29 тыс., Полтавщина – более 23 тыс., Харьковская, Одесская и Киевская области – около 20 тыс. доз. Так, в конце октября и начале ноября в регионы поступит более 332 тыс. вакцин.

Общее количество вакцин, предоставленных Украине с начала пандемии, составляет более 6,4 млн. доз.

В Минздраве также напомнили, что бустерную дозу вакцины могут получить все граждане старше 18 лет. Важно также, чтобы бустер получили находящиеся в группе риска - люди почтенного возраста, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом. Кроме того, люди с ослабленным иммунитетом могут получить до 5 доз вакцины против накове.

25 октября стало известно, что в период с 17 по 23 октября в Украине ководой заболело почти 17 тыс. человек.