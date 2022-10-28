В Украину доставили еще 2,3 млн доз вакцин Pfizer
США предоставили Украине еще 2,3 млн доз вакцины от коронавируса от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX
Об этом сообщили на сайте Минздрава .
Отмечают, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн. доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX.
Предоставленная вакцина предназначена и для первичной вакцинации, и для бустерных доз.
Вакцина будет доступна в 23 регионах Украины. В частности, в Киев доставят более 31 тыс. доз. Львовщина получит более 29 тыс., Полтавщина – более 23 тыс., Харьковская, Одесская и Киевская области – около 20 тыс. доз. Так, в конце октября и начале ноября в регионы поступит более 332 тыс. вакцин.
Общее количество вакцин, предоставленных Украине с начала пандемии, составляет более 6,4 млн. доз.
В Минздраве также напомнили, что бустерную дозу вакцины могут получить все граждане старше 18 лет. Важно также, чтобы бустер получили находящиеся в группе риска - люди почтенного возраста, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом. Кроме того, люди с ослабленным иммунитетом могут получить до 5 доз вакцины против накове.
- 25 октября стало известно, что в период с 17 по 23 октября в Украине ководой заболело почти 17 тыс. человек.
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