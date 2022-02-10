В Украину доставили более 40 тыс. флаконов COVID-лекарства "Ремдесивир"

Об этом сообщает Минздрав .



"43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг), приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины", доставлены в страну", - говорится в заявлении.



Лекарства используют при стационарном лечении пациентов с коронавирусом, относящихся к группам риска.



""Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", является не таким сложным, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен. Еще в конце прошлого года на поручение Минздрава было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Из которых 20 тысяч еще в январе было развезено в регионы", - рассказал заместитель главы Минздрава Александр Комарида.



"Ремдесивир" закупают за государственный счет. Стоимость одного флакона составляет 300 грн. На 43711 флаконов потратили 13113300 грн.



Закупленную партию в ближайшие недели распределят между медицинскими учреждениями в соответствии с потребностями каждого региона.



Кроме Украины, это лекарство закупают США, ЕС Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ и Таиланд.

Напомним, в аптеках Хмельницкого обнаружили лекарство от COVID-19 под видом "Молнупиравир", однако Минздрав говорит, что не давало разрешение продавать в свободном доступе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb