В Украину доставили 88 тыс. тонн угля из Колумбии

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Центрэнерго".



Корабль пришвартовался в порту "Южный" в Одесской области.



В Центрэнерго отметили, что с конца ноября 2021 года это уже четвертое судно, импортировавшее энергетический уголь для "Центрэнерго". В общей сложности морским путем компании поставили около 300 тыс. тонн угля.



В январе 2022 года должны прибыть еще два судна из 150 тыс. тонн угля из Австралии. Их заход в порт запланирован на 15-17 и 28-29 января.

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