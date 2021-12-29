В Украину доставили 88 тыс. тонн угля из Колумбии
29 декабря в Украину прибыло колумбийское судно Van Gogh с углем для Центрэнерго
Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Центрэнерго".
Корабль пришвартовался в порту "Южный" в Одесской области.
В Центрэнерго отметили, что с конца ноября 2021 года это уже четвертое судно, импортировавшее энергетический уголь для "Центрэнерго". В общей сложности морским путем компании поставили около 300 тыс. тонн угля.
В январе 2022 года должны прибыть еще два судна из 150 тыс. тонн угля из Австралии. Их заход в порт запланирован на 15-17 и 28-29 января.
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