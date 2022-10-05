Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Каждый год в Украине регистрируют случаи этого опасного заболевания, переносимого не только дикими, но и домашними животными. В частности, в этом году произошел случай смерти от бешенства – умерла молодая женщина, не прошедшая экстренной вакцинопрофилактики. Лекарства против этой болезни не существует. Из 100 больных умирают почти все. Единственный шанс предотвратить развитие бешенства после укуса животным – экстренно вакцинироваться. Спасательную вакцину в Украину доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Средства на ее приобретение выделило правительство Италии.

Украина получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров – Агентства США по международному развитию (USAID Украина), правительств Японии и Италии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии и столбняка, кори, краснухи, паротита и бешенства. Всего в Украину в качестве гуманитарной помощи поступило более 1,5 миллиона доз вакцин.

В конце августа ЮНИСЕФ приступил к поставкам в Украину 30 автомобилей для транспортировки вакцин, 14 из которых уже передали областным Центрам контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Украина одной из первых из пределов ЕС получила вакцину против штамма "Омикрон".