В Украину 8 февраля придут снег, дождь и гололедица
8 февраля Украину накроют мокрый снег, дождь, мороз и гололедица
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
По всей стране, кроме Винницкой и Черкасской областей, будет идти дождь и мокрый снег.
На Юге и Востоке осадки будут умеренными, а в других регионах - несущественными.
На дорогах, кроме Юга, утром будет удерживаться гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях – юго-восточный), 7-12 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3°C, на Юге - +1...+6°C. В Карпатах выпадет снег, а температура воздуха -5...-10°C.
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