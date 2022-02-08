В Украину 8 февраля придут снег, дождь и гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



По всей стране, кроме Винницкой и Черкасской областей, будет идти дождь и мокрый снег.



На Юге и Востоке осадки будут умеренными, а в других регионах - несущественными.



На дорогах, кроме Юга, утром будет удерживаться гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях – юго-восточный), 7-12 м/с.



Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3°C, на Юге - +1...+6°C. В Карпатах выпадет снег, а температура воздуха -5...-10°C.

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