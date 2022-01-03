В Украину 4 января придут теплая погода, порывистый ветер и осадки, - синоптик Наталья Диденко
4 января украинцам следует ожидать теплую и ветреную погоду и дождь с мокрым снегом
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В течение 4 января температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +2…+6°C.
На Западе и Юге страны она будет достигать +4...+8°C, а в Крыму - +11°C.
В северных областях и Крыму следует ожидать -2...+2°C.
Ветер преимущественно юго-западного направления, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
В ночь на 4 января следует ожидать дождя с мокрым снегом.
Днем дождь будет идти на Западе страны (в Карпатах - с мокрым снегом), также небольшие осадки будут кое-где в северных регионах.
Однако синоптик предупреждает, что поздним вечером 4 и 5 января дожди накроют западные, северные и центральные области Украины.
В Киеве 4 января ожидается влажная погода, но существенные осадки возможны вечером. Ночью будет идти дождь. Ветер юго-западный, порывистый, иногда сильный.
Температура воздуха в ночь на 4 января составит +1...+3°C, днем поднимется до +4...+6°C.
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