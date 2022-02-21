В Украину 21 января придут мокрый снег, дождь и порывистый ветер
21 января в Украине будут ветреная, облачная погода, мокрый снег и дождь
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение 21 февраля украинцам следует ожидать переменную облачность. В Карпатах выпадет мокрый снег, в западных областях будет идти дождь, а на остальной территории страны погода будет сухой. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на Западе Украины порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха в стране будет колебаться в пределах +6...+11°C, а в Карпатах - 0...-5°C.
В Киеве и в Киевской области существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В Киеве температура воздуха будет +7...+9°C, в Киевской области - +6...+11°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное