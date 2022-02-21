В Украину 21 января придут мокрый снег, дождь и порывистый ветер

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В течение 21 февраля украинцам следует ожидать переменную облачность. В Карпатах выпадет мокрый снег, в западных областях будет идти дождь, а на остальной территории страны погода будет сухой. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на Западе Украины порывы будут достигать 15-20 м/с.



Температура воздуха в стране будет колебаться в пределах +6...+11°C, а в Карпатах - 0...-5°C.



В Киеве и в Киевской области существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В Киеве температура воздуха будет +7...+9°C, в Киевской области - +6...+11°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb