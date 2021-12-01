В Украину 2 декабря придет потепление с осадками, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



Днем 2 декабря температура в Украине вырастет до +4...+9 °C, на юге - до +7...+13 °C. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет холоднее: +2...+5 °C.



Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 м/с, а местами будут расти до 15-20 м/с.



На западе и севере Украины из-за потепления мокрый снег будет переходить в дождь. В остальных регионах Украины сильных осадков не ожидается.



В Киеве температура ночью упадет до -3 °C, а днем столбик термометра поднимется до +7 °C. Также в столице будет порывистый ветер и местами небольшие осадки.



В дальнейшем температура воздуха в Украине будет снижаться, и 6-7 декабря Наталья Диденко прогнозирует сильный ветер, дождь и снег.



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