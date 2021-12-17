В Украину 18-19 декабря придут влажная, облачная погода и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
Синоптик предупредила украинцев об осадках и штормовом ветре 18-19 декабря и рассказала, когда ждать похолодания
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В течение 18 декабря в Украине ожидается влажная и облачная погода, а 19 декабря следует ожидать штормового ветра.
Также в выходные будут осадки - мокрый снег и дождь. Температура воздуха не изменится.
В Киеве 18 и 19 декабря Наталья Диденко прогнозирует сырую погоду, периодический мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. Кроме того, она предупредила о сильном штормовом ветре 19 декабря.
В течение 18 декабря температура воздуха ночью -1°C...+1°C, днем - около 0°C. В воскресенье потеплеет до +3°C.
Синоптик подчеркнула, что с 21 декабря Украину придут сильные морозы и похолодание.
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