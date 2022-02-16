В Украину 16 февраля придут небольшой дождь, мокрый снег и гололедица
В течение 16 февраля в Украине будет мокрый снег, сильный дождь, гололедица и +9°C
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
На Закарпатье и Прикарпатье 16 февраля будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории страны существенных осадков не будет. На Северо-Востоке и в Карпатах утром будет содержаться гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
Днем температура воздуха будет +2...+7°C, а в западных областях, Крыму и на юге Одесской области достигнет +9°C.
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