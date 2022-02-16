В Украину 16 февраля придут небольшой дождь, мокрый снег и гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



На Закарпатье и Прикарпатье 16 февраля будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории страны существенных осадков не будет. На Северо-Востоке и в Карпатах утром будет содержаться гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.



Днем температура воздуха будет +2...+7°C, а в западных областях, Крыму и на юге Одесской области достигнет +9°C.

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