Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Среда вернет нас в летнюю погоду.

После кратковременного, хоть и почти осеннего похолодания, снова в Украине восстанавливаются высокие градусы.

Завтра, 14 июня, максимальная температура воздуха будет +20...+27°C.

В дальнейшем по неделе будет еще теплее, разве что в западных областях воздух ожидается более свежим, особенно в Карпатах.

В среду кратковременные грозовые дожди обещают быть на западе Украины, Винницкой области, местами в южной части, а также днем есть вероятность дождя на Луганщине и южных районах Днепропетровщины.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 14 июня еще +22...+24°C, а уже в среду +24...+26°C.

Дождя завтра в столице не ожидается, возможно облака останутся.