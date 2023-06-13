В Украину 14 июня вернется лето: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
В среду, 14 июня, в Украину вернется лето – поднимется температура воздуха до 27 °C. Кратковременные дожди обещают на западе, местами в южной части
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Среда вернет нас в летнюю погоду.
После кратковременного, хоть и почти осеннего похолодания, снова в Украине восстанавливаются высокие градусы.
Завтра, 14 июня, максимальная температура воздуха будет +20...+27°C.
В дальнейшем по неделе будет еще теплее, разве что в западных областях воздух ожидается более свежим, особенно в Карпатах.
В среду кратковременные грозовые дожди обещают быть на западе Украины, Винницкой области, местами в южной части, а также днем есть вероятность дождя на Луганщине и южных районах Днепропетровщины.
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
В Киеве 14 июня еще +22...+24°C, а уже в среду +24...+26°C.
Дождя завтра в столице не ожидается, возможно облака останутся.
- 8 июня стало известно, что учёные предусматривают новые климатические модели на планете уже через 10 лет. Летний морской лед может полностью исчезнуть из Арктики.
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