В Украину 11 февраля придут мокрый снег, дождь и гололедица
11 февраля украинцам следует ожидать +13 °C, гололедицы, мокрого снега и небольшого дождя
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение 11 февраля в Украине будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. В северо-восточных регионах выпадет несильный мокрый снег, а в западных будет идти небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.
На Севере, Востоке, Закарпатье, в Центре и в Карпатах утром местами будет держаться гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9°C, на Юге достигнет +13°C, а в Карпатах составит около 0°C.
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