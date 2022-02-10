В Украину 10 февраля придут гололедица, мокрый снег и дождь

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



Днем будет мокрый снег и дождь будет идти на Востоке Украины, также местами будет гололедица. На остальной территории синоптики не прогнозируют значительных осадков.



Ветер западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+9°C, в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях ожидается +10...+12°C.



В восточных регионах синоптики обещают +1...+3°C, а в Карпатах – около 0°C.

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