В Украину 1 февраля придет небольшой снег, дождь и гололедица, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.



В ночь на 1 февраля украинцам следует ожидать -2...-8°C, а днем температура воздуха поднимется до -3..+2°C.



Также синоптик предупреждает об гололеде.



Существенных осадков в Украине не будет. В Карпатах и близлежащих областях возможен небольшой снег. В Одесской области будет идти несущественный дождь, а в Сумской - снег.



Ветер западного направления утихнет до умеренного.



В Киеве ночью на 1 февраля следует ожидать до -5°C, а днем - 0...-2°C. Удерживается гололедица, но сильного снега не будет.



В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.

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