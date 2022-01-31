В Украину 1 февраля придет небольшой снег, дождь и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
1 февраля Украину накроют несильные снег и дождь, гололедица и мороз
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
В ночь на 1 февраля украинцам следует ожидать -2...-8°C, а днем температура воздуха поднимется до -3..+2°C.
Также синоптик предупреждает об гололеде.
Существенных осадков в Украине не будет. В Карпатах и близлежащих областях возможен небольшой снег. В Одесской области будет идти несущественный дождь, а в Сумской - снег.
Ветер западного направления утихнет до умеренного.
В Киеве ночью на 1 февраля следует ожидать до -5°C, а днем - 0...-2°C. Удерживается гололедица, но сильного снега не будет.
В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.
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