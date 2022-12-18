Об этом 18 декабря 2022 проинформировала пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в телеграмм.

По утрам идет процесс восстановления украинской энергосистемы: атомные электростанции вышли на плановую мощность. Исключение составляет работа Запорожской АЭС - она по-прежнему в режиме остановки энергоблоков.

"Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", – отмечают в Укрэнерго.

Пресс-служба отчитывается о передаче лимитов потребления областным операторам системы распределения: при их превышении могут быть применены аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", - добавляют в компании.

Напомним, 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.

Тогда же Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны.

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