В украинской системе значителен дефицит электроэнергии из-за погодных условий и последствий атаки РФ
В Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы: в системе имеется дефицит энергии из-за морозов и поражения инфраструктуры после обстрелов РФ
Об этом 18 декабря 2022 проинформировала пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в телеграмм.
По утрам идет процесс восстановления украинской энергосистемы: атомные электростанции вышли на плановую мощность. Исключение составляет работа Запорожской АЭС - она по-прежнему в режиме остановки энергоблоков.
"Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", – отмечают в Укрэнерго.
Пресс-служба отчитывается о передаче лимитов потребления областным операторам системы распределения: при их превышении могут быть применены аварийные отключения.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", - добавляют в компании.
- Напомним, 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.
- Тогда же Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны.
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