В украинской школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта, поскольку это "тренд, который лучше возглавить"
Об этом он сказал в интервью Укринформу .
"Наши дети должны обладать хорошими знаниями об искусственном интеллекте. Мы внесем соответствующие изменения в школьную программу. Это неотъемлемая часть современных инновационных навыков, которые помогут им в будущем", - пояснил Федоров.
Он подчеркнул, что ИИ - это необратимый тренд, поэтому следует учить детей пользоваться им из начальной школы, ведь это может помочь в будущем обучении и жизни в целом.
"ИИ – это безвозвратный тренд, который лучше возглавить. Его можно бояться и игнорировать или разобраться и использовать для улучшения собственной жизни. Пока развитие этого сегмента только набирает обороты, есть возможность заранее изучить технологии OpenAI, Google, Microsoft и другие. ИИ будет влиять на рынок труда, и к этому следует быть готовым", - подчеркнул министр.
- Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
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