Об этом Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина .

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь - октябрь. Далее пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не столь активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой, несмотря на то, что они оттуда убежали, у наших границ на территории России хранится примерно четыре батальонных тактических групп, во-первых, обстрел нашей территории, во-вторых, держат в напряжении и отвлекают. на себя силы и средства", - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что зимний период тоже будет сложным, поскольку враг продолжит боевые действия, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины.

"Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся, что те мероприятия, которые мы планируем И мы сорвем те планы, которые есть в Российской Федерации и относительно дальнейшей оккупации, и относительно Донецкого региона, несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые мы имеем, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. их пункты управления, склады боеприпасов, живая сила", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что моральное состояние российских войск меняется и намного хуже, чем в начале марта.

"Мы сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях с начала, с февраля, сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей. Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%, возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы добиться успеха в целях России – это полная оккупация Украины – им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", – предположил Скибицкий.

3 августа заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка заявила, что россиянам будет труднее вести боевые действия против ВСУ в зимний период.

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