Об этом сообщает ГУР в telegram .

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет, хотя она уже участвует в войне. В частности, режим Александра Лукашенко предоставляет РФ свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производит ремонт поврежденной российской военной техники и вербует белорусов для участия в боевых действиях против Украины.

В то же время Юсов заверил, что Украина отрабатывает разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

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