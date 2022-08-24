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В украинской разведке оценили риск наступления из Беларуси

24 августа, 2022 среда
13:12
война с Россией

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в настоящее время угрозы нападения на Украину с территории Беларуси нет

Об этом сообщает ГУР в telegram .

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет, хотя она уже участвует в войне. В частности, режим Александра Лукашенко предоставляет РФ свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производит ремонт поврежденной российской военной техники и вербует белорусов для участия в боевых действиях против Украины.

В то же время Юсов заверил, что Украина отрабатывает разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси.

  • 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

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Белорусь
Александр Лукашенко
ГУР
Военные новости
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