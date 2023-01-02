В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
В ГУР Минобороны Украины прогнозируют, что россияне могут осуществить наступление одновременно с севера и востока, а также постараются захватить всю Донецкую область
Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина .
"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", - сказал он.
"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", - добавил Черняк.
При этом представитель ГУР МО назвал маловероятное наступление из Беларуси, потому что там не сосредоточено достаточное количество вражеских войск.
Черняк уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Вместе с тем оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, считает представитель ГУР МО.
"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", - подытожил Черняк.
- Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в начале января, вероятно, закроет свои границы и проведет новую волну мобилизации .
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