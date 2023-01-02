Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина .

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", - сказал он.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", - добавил Черняк.

При этом представитель ГУР МО назвал маловероятное наступление из Беларуси, потому что там не сосредоточено достаточное количество вражеских войск.

Черняк уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Вместе с тем оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, считает представитель ГУР МО.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", - подытожил Черняк.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в начале января, вероятно, закроет свои границы и проведет новую волну мобилизации .