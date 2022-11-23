В украинской разведке назвали главные цели мобилизации в России

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал об участии мобилизованных россиян в боевых действиях в Украине.

"Одна из основных целей мобилизации - пополнение частей и тактических групп, которые сегодня участвуют в боевых действиях на территории Украины", - рассказал Скибицкий.

Также представитель украинской разведки говорит, что армия России создает подразделения резерва по всем военным округам страны, в том числе даже на Северном флоте.

"Конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же возможное привлечение этих войск на территории Украины. Например, на Херсонщине. Нам известно о плане перевода этих войск под ответственность Южного военного округа", – добавил представитель ГУР.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее информировал о действиях чеченцев в оккупированном городе: они стали приезжать в местную больницу и ночевать в палатах, несмотря на санитарные нормы. По словам Федорова, "уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают".

Из временно оккупированной Луганской области "кадыровцы" вывезли 200 "трудных" подростков на так называемую "военно-патриотическую" подготовку.

Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что сбегая из Херсона, кадыровцы перестреляли военных РФ в борьбе за плавсредства.

Украинская разведка рассказала, что военные формирования Пригожина и Кадырова создавались для подавления восстания в РФ, а на фронте кадыровцев используют как "заградительные отряды", которые не дают российским солдатам отступить.

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