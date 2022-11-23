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В украинской разведке назвали главные цели мобилизации в России

23 ноября, 2022 среда
14:58
война с Россией Мобилизированные в РФ

В ГУР рассказали, что мобилизованные российские захватчики пополняют оккупационные подразделения на временно занятой территории Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал об участии мобилизованных россиян в боевых действиях в Украине.

"Одна из основных целей мобилизации - пополнение частей и тактических групп, которые сегодня участвуют в боевых действиях на территории Украины", - рассказал Скибицкий.

Также представитель украинской разведки говорит, что армия России создает подразделения резерва по всем военным округам страны, в том числе даже на Северном флоте.

"Конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же возможное привлечение этих войск на территории Украины. Например, на Херсонщине. Нам известно о плане перевода этих войск под ответственность Южного военного округа", – добавил представитель ГУР.

  • Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее информировал о действиях чеченцев в оккупированном городе: они стали приезжать в местную больницу и ночевать в палатах, несмотря на санитарные нормы. По словам Федорова, "уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают".
  • Из временно оккупированной Луганской области "кадыровцы" вывезли 200 "трудных" подростков на так называемую "военно-патриотическую" подготовку.
  • Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что сбегая из Херсона, кадыровцы перестреляли военных РФ в борьбе за плавсредства.
  • Украинская разведка рассказала, что военные формирования Пригожина и Кадырова создавались для подавления восстания в РФ, а на фронте кадыровцев используют как "заградительные отряды", которые не дают российским солдатам отступить.

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Россия
мобилизация
ГУР
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