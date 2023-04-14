Об этом информирует Укрэнерго .

В пятницу производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности украинцы. В системе сохраняется достаточный резерв мощности.

Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову до 98 МВт в разные часы. В то же время, есть незначительный импорт из Словакии - 2-4 МВт.

Энергетики работают над восстановлением системы после атак РФ. Приоритетным для компании является восстановление надежности питания.

Потребителей просят по возможности использовать электротехнику в ночные и дневные часы.

"Работают все виды генерации. Многие воды в реках обеспечивают активную работу гидроэлектростанций в течение всех суток, и еще больше рост генерации ГЭС при покрытии пикового потребления утром и вечером. В частности, в определенный период времени доля ГЭС в структуре производства составляет около 20%, замещая часть тепловой генерации", - заявили в пресс-службе.

Фиксируется повышение уровня воды в Днепре и Днепре. Во избежание подтоплений населенных пунктов Укргидроэнерго осуществляет контролируемые сбросы воды.