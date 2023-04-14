В украинской энергосистеме есть резерв мощности, идет экспорт в Молдову
По состоянию на 14 апреля в Украине сохраняется достаточный резерв мощности энергосистемы, продолжается экспорт электроэнергии в Молдову – до 98 МВт
Об этом информирует Укрэнерго .
В пятницу производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности украинцы. В системе сохраняется достаточный резерв мощности.
Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову до 98 МВт в разные часы. В то же время, есть незначительный импорт из Словакии - 2-4 МВт.
Энергетики работают над восстановлением системы после атак РФ. Приоритетным для компании является восстановление надежности питания.
Потребителей просят по возможности использовать электротехнику в ночные и дневные часы.
"Работают все виды генерации. Многие воды в реках обеспечивают активную работу гидроэлектростанций в течение всех суток, и еще больше рост генерации ГЭС при покрытии пикового потребления утром и вечером. В частности, в определенный период времени доля ГЭС в структуре производства составляет около 20%, замещая часть тепловой генерации", - заявили в пресс-службе.
Фиксируется повышение уровня воды в Днепре и Днепре. Во избежание подтоплений населенных пунктов Укргидроэнерго осуществляет контролируемые сбросы воды.
- 8 апреля Минэнерго сообщило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме.
- 10 апреля сообщалось , что в ближайшие дни Укрэнерго начнет экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Это стало возможным благодаря излишку производства электроэнергии в энергосистеме.
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