"В украинском Севастополе": шахматист Каспаров ответил, где хочет встретить следующий день рождения

Об этом Каспаров написал в твиттере.

"Следующий день рождения в украинском Севастополе", - написал 13-й чемпион мира по шахматам.

Гарри Каспаров - активный противник путинского режима и войны в Украине. Сейчас живет в Хорватии, гражданином которой является с 2014 года.