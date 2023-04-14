"В украинском Севастополе": шахматист Каспаров ответил, где хочет встретить следующий день рождения
Культовый шахматист Гарри Каспаров, которому 13 апреля исполнилось 60 лет, поделился, что хотел бы встретить следующий день рождения в украинском Севастополе
Об этом Каспаров написал в твиттере.
"Следующий день рождения в украинском Севастополе", - написал 13-й чемпион мира по шахматам.
Гарри Каспаров - активный противник путинского режима и войны в Украине. Сейчас живет в Хорватии, гражданином которой является с 2014 года.
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