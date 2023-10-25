В Украинском рессорном центре рассказали о новой разработке, защищающей ноги саперов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Защитная обувь выполняет функцию отвода взрывной волны мины от ноги сапера. То есть эпицентр взрыва не под стопой, а сбоку, тем самым уменьшая его мощность. Для этого и разработана эта насадка на обувь. Это платформа с кавычками, которые развернуть в разные стороны. Когда происходит взрыв, то вся энергия идет в гору, не травмируя концовку, – объяснил Ефименко.

По его словам, сапог выдерживает и гасит всю энергию взрыва мины "лепестки".

"Если мина более мощная, то она также впитывает в себя часть энергии взрыва. Лапки улетают, уменьшая энергию давления. Сапог сделан из композитных материалов", - добавил Ефименко.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.

В октябре глава правительства Денис Шмигаль сообщал, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследовавшие саперы. Особенно это касается деоккупированных территорий.





