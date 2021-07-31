В украинском Причерноморье построят крупнейшую в Европе ферму по выращиванию креветок

Об этом рассказывает Еспресо.TV.



Производительность фермы составит до 500 тонн/год готовой продукции, а инвестиции в проект - 200 млн грн. Кроме того, есть намерение построить на территории комплекса инкубатор мальков морских рыб: сибаса, дорадо, барамунди и групера - общей стоимостью около 20 млн евро, способен производить до 1 тыс. тонн/год товарной рыбы, говорится в материале Украинского промышленного портала .



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После запуска предприятия проект будет включать собственный комбикормовый завод, овладеет всеми процессами переработки, а также будет иметь собственное маточное стадо и инкубатор мальков креветок. Компания также намерена продавать излишки посадочных материалов для корма ракообразных, комбикорма и промежуточных продуктов переработки другим компаниям, которые захотят заниматься развитием аквакультуры в Украине.



Справка



Украина ежегодно импортирует около 2,4 тыс. тонн ракообразных в год. Подавляющее большинство экспорта составляют криль и раки, тогда как емкость рынка тихоокеанской белоногой креветки (или «королевской») - 200-300 тонн/год.



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