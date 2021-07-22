В украинском МИДе отрицают, что Вашингтон вел консультации по "Северному потоку-2" перед переговорами с Берлином

Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в комментарии Европейской правде.

"Украинская сторона не вступала в переговоры и согласование пакета договоренностей США и Германии", - отметил спикер украинского дипведомства.

Такое заявление со стороны МИДа Украины прозвучало после того, как представитель Госдепа заявил о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.



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"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами о видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - заметил Николенко.



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"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. И мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз " Северного потока-2 ", - добавил украинский дипломат.