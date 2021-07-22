В украинском МИДе отрицают, что Вашингтон вел консультации по "Северному потоку-2" перед переговорами с Берлином
В МИДе заявили, что украинская сторона не вступала в переговоры и согласование пакета договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2"
Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в комментарии Европейской правде.
"Украинская сторона не вступала в переговоры и согласование пакета договоренностей США и Германии", - отметил спикер украинского дипведомства.
Такое заявление со стороны МИДа Украины прозвучало после того, как представитель Госдепа заявил о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.
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"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами о видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - заметил Николенко.
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"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. И мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз " Северного потока-2 ", - добавил украинский дипломат.
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
- По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"
- Впоследствии американское издание Politico распространило информацию, что США заставляли Украину молчать по вопросу "Северного потока-2"
- Этот тезис опроверг советник Госдепа Дерек Шолле, когда посетил Киев в среду, 21 июля
- В тот же день США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"
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