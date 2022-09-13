Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Украина внимательно следит за развитием ситуации на азербайджанско-армянской границе.

"Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах международно признанных границ", - подчеркнул Николенко.

Он также назвал роль России в урегулировании этого конфликта "ничтожным посредничеством".

"Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства", - отметил представитель МИД.

Украинцев призывают пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а уже находящимся в регионе - избегать мест военной активности.

Ночью 13 сентября на границе Армении и Азербайджанапроизошло вооруженное столкновение — стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже провел телефонный разговор с Путиным, в котором договорился быть на оперативной связи с ним. Во время состоявшихся в министерствах обороны ночных брифингов обе страны сообщили о потерях среди военных и вооружения.

В США озабочены обстрелами на армянско-азербайджанской границе и призывают страны прекратить военные действия.

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