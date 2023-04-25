Мол, чувак годами был на заработках в Польше, а дом бедный и без ремонта. От себя добавлю, что их дом не просто бедный, а убогий и неряшливый.

Лично для меня это было характеристикой героев, придавшей им глубины и неочевидности. Вроде бы умные, симпатичные люди, а живут в такой ране. Вот сиди и думай почему.

Но Оксане важно еще и то, что режиссер в целом показал Украину бедной и неухоженной. Ну, село, в котором происходят сюжеты, – это все-таки не вся страна. В фильме есть дом главного бандита и там как раз красота! Целая комната с чучелами животных и люминесцентной подсветкой.

Бедность и неухоженность – это больше о России и о тамошних полоскалках на реках в Верхних Утюгах. Так мы думаем на протяжении последнего года, наслушавшись офигевших комментариев россиян о богатствах Киевщины. Это все так, конечно, но предлагаю не впадать в ура-патриотизм.

Бедность и неухоженность – это больше о России и о тамошних полоскалках на реках в Верхних Утюгах. Так мы думаем на протяжении последнего года, наслушавшись офигевших комментариев россиян о богатствах Киевщины. Это все так, конечно, но предлагаю не впадать в ура-патриотизм

Я живу в Буче и этот город, хоть и считается богатым пригородом, но все же достаточно контрастный с точки зрения застроек. Больше всего я люблю шастать частным сектором, которого у нас дофигища. Дома случаются разные: от почти хижин до такого лакшери-сегмента, что мне кажется, солдатики умерли от психотравмы сразу как заходили во дворы.

И есть определенная особенность: обычно чем дом беднее, тем он менее ухожен. На это не нужно много денег, просто уберите завалы с хламом, посейте и поливайте газон, покрасьте ворота и т.д. И таких домиков – валом. Даже в нашем центре богатой и офигенно гламурной жизни. У соседей в Ирпени делается то же самое.

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Но если что, то красивая, милая, нарядная и украшенная цветами Украина у нас тоже в кино есть – во всех частях "Бешеной свадьбы". Лол. Или же в сериале "Бешеные соседи". Я не шучу, там действительно все очень красивое. Перескажите Оксане, может, пусть посмотрит.

Но вообще я с ней соглашаюсь, сама недавно писала похожее. После того, как перед голосованием на премию "Киноколо" на днях должны были смотреть десятки и, не побоюсь этого слова, сотни наших фильмов. И когда просматриваешь так скопом, одно за другим, то легче фиксируешь какие-то тенденции. И действительно, убогие, неряшливые интерьеры – это тенденция в нашем документальном и авторском кино. Зачастую это работает на контрасте со съемками очень красивой природы.

И, конечно, здесь ты не можешь припереться к режиссеру/режиссерке и начать заставлять снимать красиво. Мои любимые отечественные ленты – это вообще само визуальное убожество. Но мне не нравится, что большинство как застряло в этом изображении бедноты. Смотришь на это в одном фильме, во втором, в восьмом и двадцатом — и уже как-то надоедает. Уж покажите что-то другое. Но нет.

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Если говорить об имидже Украины, который создается с помощью кино за границей, то действительно надо признать, что формируем мы образ страны, в которой преимущественно живут бедные люди, очень нехозяйственные, неряшливые

И это действительно создает достаточно плоскую и однообразную картинку нашей жизни, потому что авторы фокусируются на чем-то одном и топчутся на нем годами, игнорируя все остальное.

Поэтому если говорить об имидже Украины, который создается с помощью кино за границей, то действительно надо признать, что формируем мы образ страны, в которой преимущественно живут бедные люди, очень нехозяйственные, неряшливые, квартиры и дома их декорированы старомодно, на внешний вид нам плевать.

Фактически образ, которым сейчас мы активно наделяем россиян.

Повторюсь, если бы было и такое. Но проблема в том, что существует преимущественно только такое. И альтернативы почти нет.

Кроме "Бешеной свадьбы".

Почему это происходит? Я хз.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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