В Украинском институте будущего рассказали, кого россияне считают наиболее вероятным преемником Путина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украинский институт будущего проводит социологический опрос в России не впервые. За последний год резко упал уровень доверия к Владимиру Путину, и причиной этого был марш Пригожина, он упал на 7%. Больше всего упал рейтинг доверия к Кадырову, минус 15%. Впервые россияне говорят о том, что они хотят, чтобы именно Путин назвал им своего преемника", – подчеркнул Денисенко.

По словам исполнительного директора Украинского института будущего, россияне не видят картины будущего без преемника Путина.

"Россияне понимают, что без Путина им страшно. Но они понимают, что он смертен. 25% россиян говорят о том, что они хотят видеть нового президента. Почти 50% говорят о том, чтобы именно Путин назвал своего преемника. А среди тех, кого они считают наиболее вероятным - это премьер-министр РФ Мишустин, у которого сейчас, если бы не было Путина, рейтинг составляет 24%, и это приятная новость для нас, потому что хочется, чтобы Путин, испугавшись этой цифры, начал уничтожать своих ближайших конкурентов. ", – подчеркнул Денисенко.

Президент России Владимир Путин заявил , что за последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек якобы добровольно подписали военные контракты с российской армией.

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении 30 сентября "днем воссоединения" РФ и оккупированных украинских территорий.









































