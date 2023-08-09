В "Украинском доме" презентовали проект о культурном наследии Крыма

Об этом сообщает Общественное.Культура .

По словам художественного руководителя инициативы, проект задуман для того, чтобы напомнить, что временно оккупированный Крым – это Украина.

"Сегодня помнить о том, что Крым временно оккупирован, что часть нашей страны, как Луганская или Донецкая область, оккупирована - это оставаться человеком. Помнить, что именно с Крыма началась новейшая современная война - это признак человека. Потому что память об этом, знание об этом и борьба против этого — это признаки человека, который протестует против того, чтобы враг приходил на нашу землю и диктовал свою повестку дня.Это активная борьба — в частности, в этом случае, культурологическая, против того, чтобы меняли нашу идентичность, сознание, смыслы, ценности, наш собственный украинский политический контекст", – сказал Сеитаблаев.

Он подчеркнул, что у украинцев и крымских татар – богатая общая история, а проект "Цепь" играет важную роль в борьбе с нарративами, которые распространяет Россия.

"Десятилетиями наш общий враг пытается провести свой нарратив. Всем известен тезис, который, к сожалению, до сих пор подкрепляется, даже здесь, на территории нашей родной Украины: мол, крымские татары и украинцы — это извечные враги. И приводятся примеры из искаженной истории. Ее, как мы знаем, пишут победители - поэтому мы и обязаны сейчас победить и поставить наконец точку в этой войне. Они пишут о том, что крымские татары и украинцы всегда враждовали, забывая о том, сколько у нас общих побед", - резюмировал Сеитаблаев.