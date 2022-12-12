В украинское посольство в Греции также поступил окровавленный пакет
Утром 12 декабря в украинском посольстве в Греции обнаружили окровавленный сверток. Это уже 33-й случай угроз в 17 странах мира
Об этом информирует в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко .
"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen", - пишет Николенко.
Сообщается, что полиция Греции начала следственные действия.
"Ожидаем также ускорение расследования со стороны германских правоохранителей", - добавил Николенко.
В общей сложности уже зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, еще один - письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.
- Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины . В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.
- 30 ноября и 1 декабря три посольства Украины за границей, кроме посольства Испании, получили письма с "очень конкретными угрозами".
- 1 декабря подобное в почтовом пакете также отправили в посольство США в Мадриде.
- 2 декабря в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Неаполе, Кракове, Испании и Брно поступили окровавленные конверты с глазами животных.
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