В украинское посольство в Греции также поступил окровавленный пакет

Об этом информирует в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко .

"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen", - пишет Николенко.

Сообщается, что полиция Греции начала следственные действия.

"Ожидаем также ускорение расследования со стороны германских правоохранителей", - добавил Николенко.

В общей сложности уже зафиксировано 33 случая угроз в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, еще один - письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины . В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

30 ноября и 1 декабря три посольства Украины за границей, кроме посольства Испании, получили письма с "очень конкретными угрозами".

1 декабря подобное в почтовом пакете также отправили в посольство США в Мадриде.

2 декабря в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Неаполе, Кракове, Испании и Брно поступили окровавленные конверты с глазами животных.

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