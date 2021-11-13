В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

В МВД проинформировали, что с 28 декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.