В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка
С 28 декабря в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.
В МВД проинформировали, что с 28 декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.
- Напомним, 16 февраля 2021 года Рада приравняла цифровые водительские права в "Дии" к бумажным.
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