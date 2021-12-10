В украинских супермаркетах запретили бесплатные пластиковые пакеты
С 10 декабря в супермаркетах Украины пластиковые пакеты станут платными
Об этом говорится в законе №2051-1, передает Еспресо.TV.
Такой запрет вводится в рамках борьбы с пластиком. На первом этапе внедрения закона в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов, кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда (будут бесплатны в супермаркетах до 1 января 2023 года).
Минимальные розничные цены на пластиковые пакеты составят: 2,00 грн - без ручек (без боковых складок); 2,50 грн – без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок); 3,00 грн – с ручками (с боковыми складками).
За распространение пластиковых пакетов предусмотрено наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будут взиматься от 3400 до 8500 грн штрафа.
С 10 марта 2022 года будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие и сверхтонкие пакеты.
Вместо пластиковых пакетов можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые стоят до 40 грн.
Еще одна альтернатива пластиковой упаковке – бумажная. Такие пакеты могут выдержать большой вес, но не очень подходят для многократного применения.
- Напомним, Верховная Рада 1 июня 2021 года приняла во втором чтении проект закона о запрете обращения пластиковых пакетов в Украине с 2022 года. Согласно закону запрещается распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства до 50 микрометров. Закон также запрещает склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов.
- 7 июня президент Владимир Зеленский подписал этот закон.
- 30 ноября сообщалось, что первый этап запрета пластиковых пакетов в Украине начнет действовать с 10 декабря.
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