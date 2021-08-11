В украинских СИЗО позволят пользоваться телефоном и интернетом
Кабмин разрешил лицам, взятым под стражу, пользоваться телефонами и интернетом
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
За такие услуги лица должны будут платить определенные суммы.
"В СИЗО позволят пользоваться интернетом и телефоном. Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу интернета и телефонной связи", - отметил Гончаренко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.96
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное