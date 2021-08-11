В украинских СИЗО позволят пользоваться телефоном и интернетом

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За такие услуги лица должны будут платить определенные суммы.

"В СИЗО позволят пользоваться интернетом и телефоном. Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу интернета и телефонной связи", - отметил Гончаренко.

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