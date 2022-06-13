В украинских школах продолжается обучение, только четыре области ушли на каникулы
На четырнадцатую неделю учебы во время военного положения более девяти тысяч школ завершили учебный год. Четыре области полностью закончили образовательный процесс, еще в 17 регионах учащиеся продолжают учиться
Об этом информирует в телеграмме министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт .
Учреждения общего среднего образования в 17 областях Украины продолжают образовательный процесс в дистанционной или смешанной форме, только часть из них завершила обучение.
Четыре региона полностью закончили образовательный процесс и еще у четырех временно оккупированных – частично приостановлено или завершено обучение.
Более 79 тысяч временно перемещенных учащихся приобщились к обучению из других областей.
"По состоянию на 9 июня 2022 года более 9200 школ завершили образовательный процесс. Более 2 млн 900 тыс. детей закончили 2021-2022 учебный год", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 20 областях заведения дошкольного образования продолжают работать. Более 1 400 садиков работают в привычном режиме, более 1 400 – имеют очередные группы и более 130 – продолжают работу в смешанном формате.
В садах учатся более 5 200 внутриперемещенных детей.
- В конце мая, на двенадцатую неделю обучения в условиях военного положения 2285 заведений общего среднего образования завершил учебный год, это более 430 тыс. детей.
- Во Львовской общине большинство школ завершат учебный год 2021-2022 в середине июня.
- Напомним, директора школ в Ивано-Франковске призвали не проводить громкие празднования выпускных баллов.
- Также сообщали, что в Тернополе и области в результате этого года отменили торжественное шествие выпускников. Будет только вручение аттестатов 9- и 11-классникам в школах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное