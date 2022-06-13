Об этом информирует в телеграмме министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт .

Учреждения общего среднего образования в 17 областях Украины продолжают образовательный процесс в дистанционной или смешанной форме, только часть из них завершила обучение.

Четыре региона полностью закончили образовательный процесс и еще у четырех временно оккупированных – частично приостановлено или завершено обучение.

Более 79 тысяч временно перемещенных учащихся приобщились к обучению из других областей.

"По состоянию на 9 июня 2022 года более 9200 школ завершили образовательный процесс. Более 2 млн 900 тыс. детей закончили 2021-2022 учебный год", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 20 областях заведения дошкольного образования продолжают работать. Более 1 400 садиков работают в привычном режиме, более 1 400 – имеют очередные группы и более 130 – продолжают работу в смешанном формате.

В садах учатся более 5 200 внутриперемещенных детей.

В конце мая, на двенадцатую неделю обучения в условиях военного положения 2285 заведений общего среднего образования завершил учебный год, это более 430 тыс. детей.

Во Львовской общине большинство школ завершат учебный год 2021-2022 в середине июня.

Напомним, директора школ в Ивано-Франковске призвали не проводить громкие празднования выпускных баллов.

Также сообщали, что в Тернополе и области в результате этого года отменили торжественное шествие выпускников. Будет только вручение аттестатов 9- и 11-классникам в школах.