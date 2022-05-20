В украинских школах обновят предмет информатики: пилотный проект запустят в 50 заведениях с сентября

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в telegram.

Минцифры вместе с Министерством образования и науки Украины и программой EU4DigitalUA анонсировали проект об обновлении школьного курса по информатике. Пилотный проект стартует в 50 школах с 1 сентября 2022 года.

"Первая в мире кибервойна показала, насколько важно знать и уметь пользоваться информацией в цифровом пространстве. И чем раньше мы начнем изучать это, тем лучше. Поэтому в начале года мы совместно с МОН и программой EU4DigitalUA анонсировали проект об обновлении школьного курса по информатике "Информатика NewG" и, несмотря на войну, продолжаем его реализовывать", - говорится в сообщении.

К проекту планируется привлечь украинских и европейских ІТ-экспертов и составит новую программу для обучения и оценки учащихся. Для начала желают сделать пилотные образовательные ресурсы для исследования информатики. А потом разместить их в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн.

Сейчас происходит подбор учителей информатики и учебных заведений, которые присоединятся к проекту. Все желающие могут присоединиться к 29 мая 2022 года.

В школах Житомирапрекратят преподавать русский язык, а для внутрипереселенных детей откроют языковые лагеря для улучшения украинского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb