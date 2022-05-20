В украинских школах обновят предмет информатики: пилотный проект запустят в 50 заведениях с сентября
Для украинских школьников создадут новую программу преподавания информатики и привлекут ІТ-экспертов
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в telegram.
Минцифры вместе с Министерством образования и науки Украины и программой EU4DigitalUA анонсировали проект об обновлении школьного курса по информатике. Пилотный проект стартует в 50 школах с 1 сентября 2022 года.
"Первая в мире кибервойна показала, насколько важно знать и уметь пользоваться информацией в цифровом пространстве. И чем раньше мы начнем изучать это, тем лучше. Поэтому в начале года мы совместно с МОН и программой EU4DigitalUA анонсировали проект об обновлении школьного курса по информатике "Информатика NewG" и, несмотря на войну, продолжаем его реализовывать", - говорится в сообщении.
К проекту планируется привлечь украинских и европейских ІТ-экспертов и составит новую программу для обучения и оценки учащихся. Для начала желают сделать пилотные образовательные ресурсы для исследования информатики. А потом разместить их в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн.
Сейчас происходит подбор учителей информатики и учебных заведений, которые присоединятся к проекту. Все желающие могут присоединиться к 29 мая 2022 года.
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