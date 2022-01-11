В украинских политзаключенных Зайцевых ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова .



Жителей Верхнеторецкого Донецкой области Елену Зайцеву и ее 21-летнего сына Владислава 26 февраля 2019 схватили "сотрудники МГБ ДНР".



Владислав Зацев был обвинен в попытке "подрыва железнодорожного моста". Его мать, чтобы спасти сына, уехала в "МГБ ДНР". В течение дня ее допрашивали, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном".



Женщина два месяца провела в тюрьме "Изоляция", где, угрожая физической расправой над сыном, заставили ее подписать "признание в диверсионной деятельности". Там у Елены Зайцевой в результате пыток открылось внутреннее кровотечение.



Сейчас мать и сын Зайцев держат в СИЗО Донецка.



"У Елены (Зайцевой – ред.) кровотечения не прекратились, и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора осуществить это невозможно, ведь туда запрещено передавать даже лекарства. Владислав (Зайцев - ред.), который перенес контузию и испытал ожоги головы от пожара в результате обстрелов, страдает постоянными головными болями", - отметила омбудсман.



Она подчеркнула, что Владиславу Зайцеву также не оказывают медицинскую помощь.



Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", - отметила Людмила Денисова.



Омбудсман обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно посетить Елену и Владислава Зайцевых, содействовать в обеспечении их квалифицированной медицинской помощью. Также Людмила Денисова попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb