В украинских политзаключенных Зайцевых ухудшилось состояние здоровья, - Денисова
У Елены Зайцевой и ее сына Владислава, которых кафиры незаконно держат в оккупированном Донецке почти 3 года, ухудшилось самочувствие
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова .
Жителей Верхнеторецкого Донецкой области Елену Зайцеву и ее 21-летнего сына Владислава 26 февраля 2019 схватили "сотрудники МГБ ДНР".
Владислав Зацев был обвинен в попытке "подрыва железнодорожного моста". Его мать, чтобы спасти сына, уехала в "МГБ ДНР". В течение дня ее допрашивали, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном".
Женщина два месяца провела в тюрьме "Изоляция", где, угрожая физической расправой над сыном, заставили ее подписать "признание в диверсионной деятельности". Там у Елены Зайцевой в результате пыток открылось внутреннее кровотечение.
Сейчас мать и сын Зайцев держат в СИЗО Донецка.
"У Елены (Зайцевой – ред.) кровотечения не прекратились, и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора осуществить это невозможно, ведь туда запрещено передавать даже лекарства. Владислав (Зайцев - ред.), который перенес контузию и испытал ожоги головы от пожара в результате обстрелов, страдает постоянными головными болями", - отметила омбудсман.
Она подчеркнула, что Владиславу Зайцеву также не оказывают медицинскую помощь.
Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", - отметила Людмила Денисова.
Омбудсман обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно посетить Елену и Владислава Зайцевых, содействовать в обеспечении их квалифицированной медицинской помощью. Также Людмила Денисова попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.
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