Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, добыча и закачка газа в подземные хранилища происходит согласно наработанному графику. Он подчеркнул, что сейчас Украина наращивает темпы добычи.

Отмечается, что треть украинской добычи обеспечивают месторождения Полтавщины.

"Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растет уровень доверия стран – партнеров к Украине, увеличивается и объем закачки газа от нерезидентов", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что для того чтобы европейские компании закачивали газ в украинские хранилища, провели работу по их сертификации.