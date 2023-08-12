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В украинских подземных хранилищах уже накоплено более 12,3 млрд кубов газа

12 августа, 2023 суббота
22:02
Экономика

В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на август в украинские подземные хранилища газа уже закачано 12,3 миллиарда кубов голубого топлива

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, добыча и закачка газа в подземные хранилища происходит согласно наработанному графику. Он подчеркнул, что сейчас Украина наращивает темпы добычи.

Отмечается, что треть украинской добычи обеспечивают месторождения Полтавщины.

"Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растет уровень доверия стран – партнеров к Украине, увеличивается и объем закачки газа от нерезидентов", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что для того чтобы европейские компании закачивали газ в украинские хранилища, провели работу по их сертификации.

  • За июнь фактическая цена продажи природного газа в Украине составила 10 833,33 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% выше, чем в мае. Таким образом, фактическая цена газа увеличилась впервые за девять месяцев.
  • 12 августа Минэнерго назвало города, в которых самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Среди них – Херсон, Харьков, Запорожье, Чернигов и Сумщина.
Общество
Украина
газ
Енергия
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