В украинских кинотеатрах начали транслировать обучающие мультики от спасателей
С 21 августа в сетях кинотеатров Планета Кино и Multiplex демонстрируют анимационные уроки ГСЧС Украины
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Короткометражные мультики транслируют в начале основных сеансов с семейным контентом и мультфильмов в прокате. Они должны научить детей и взрослых правильным действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов или сигнала "Воздушная тревога" .
Цель проекта – научить как можно больше людей правил безопасного поведения в случае актуальных угроз военного времени, поясняют в ГСЧС.
- 20 августа в Киеве прошел благотворительный велопробег , организованный ГСЧС вместе с Патрульной полицией и ОО "Велодень Киев". Во время акции удалось собрать около 180 тысяч гривен для ВСУ.
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