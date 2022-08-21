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В украинских кинотеатрах начали транслировать обучающие мультики от спасателей

21 августа, 2022 воскресенье
12:44
Общество

С 21 августа в сетях кинотеатров Планета Кино и Multiplex демонстрируют анимационные уроки ГСЧС Украины

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Короткометражные мультики транслируют в начале основных сеансов с семейным контентом и мультфильмов в прокате. Они должны научить детей и взрослых правильным действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов или сигнала "Воздушная тревога" .

Цель проекта – научить как можно больше людей правил безопасного поведения в случае актуальных угроз военного времени, поясняют в ГСЧС.

  • 20 августа в Киеве прошел благотворительный велопробег , организованный ГСЧС вместе с Патрульной полицией и ОО "Велодень Киев". Во время акции удалось собрать около 180 тысяч гривен для ВСУ.

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