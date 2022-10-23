Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в фейсбуке .

Он отметил, что в стране, невзирая на российские обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве украинских городов уже включают теплоэнергию.

"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд. кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - подчеркнул премьер.

13 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя .

Глава Луганской ОВА сказал, что жителям тех городов и сел Луганщины, где были бои, придется зимовать за пределами области из-за отсутствия отопления.

19 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 октября в столице начнется отопительный сезон .

21 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заверил, что в регионе планируют начать отопительный сезон с 1 ноября.

22 октября ответственный за вопрос ЖКХ заместитель мэра Киева Петр Пантелеев заявил, что многоэтажки столицы могут на несколько дней или недель остаться без централизованного отопления .

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