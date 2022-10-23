В украинских хранилищах достаточно газа для отопительного сезона, - Шмигаль
В хранилищах Украины хранится 14,2 млрд кубов газа, которых достаточно, чтобы стабильно пережить зиму
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в фейсбуке .
Он отметил, что в стране, невзирая на российские обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве украинских городов уже включают теплоэнергию.
"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд. кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - подчеркнул премьер.
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