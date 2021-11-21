В украинских десантников сегодня профессиональный праздник
"Украинские десантники никогда не примут поражения, они никогда не отступятся перед трудностями. Это требует клятва военнослужащего Десантно-штурмовых войск и это доказано во время сдерживания и отражения российской агрессии"
Это слова по приветствию в адрес украинских воинов-десантников от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шаптали, передает Еспресо.TV .
Поздравления размещены на официальном сайте Минобороны.
Ниже представлен его полный текст
"Украинские десантники никогда не примут поражения, они никогда не спасают перед трудностями. Это требует клятва военнослужащего Десантно-штурмовых войск и это доказано во время сдерживания и отражения российской агрессии.
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Право именоваться элитой Вооруженных Сил воины ДШУ получили в боях, выполняя трудные задачи, демонстрируя профессионализм и преданное служение Украинскому народу.
Выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим и ветеранам Десантно-штурмовых войск за преданность Родине и верность служебному долгу.
Завтра и послезавтра вы будете так же нужны Украине, как это было вчера или сегодня. С гордостью носите свои маруновые береты, ставшие символом военной доблести, чести и достоинства.
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Вечная слава и память погибшим Героям-десантникам, защищая страну от агрессора. С Украиной в сердце, они отдали свои жизни за мир и покой в наших домах. Разделяю печаль родных и собратьев павших воинов.
Итого к Победе!
Слава Украине!"
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