В украинских десантников сегодня профессиональный праздник

Это слова по приветствию в адрес украинских воинов-десантников от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шаптали, передает Еспресо.TV .



Поздравления размещены на официальном сайте Минобороны.



Ниже представлен его полный текст



"Украинские десантники никогда не примут поражения, они никогда не спасают перед трудностями. Это требует клятва военнослужащего Десантно-штурмовых войск и это доказано во время сдерживания и отражения российской агрессии.



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Право именоваться элитой Вооруженных Сил воины ДШУ получили в боях, выполняя трудные задачи, демонстрируя профессионализм и преданное служение Украинскому народу.



Выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим и ветеранам Десантно-штурмовых войск за преданность Родине и верность служебному долгу.



Завтра и послезавтра вы будете так же нужны Украине, как это было вчера или сегодня. С гордостью носите свои маруновые береты, ставшие символом военной доблести, чести и достоинства.



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Вечная слава и память погибшим Героям-десантникам, защищая страну от агрессора. С Украиной в сердце, они отдали свои жизни за мир и покой в наших домах. Разделяю печаль родных и собратьев павших воинов.



Итого к Победе!



Слава Украине!"





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