В украинских COVID-больницах 14 регионов превышен показатель загруженности кроватей с кислородом
Уровень загруженности коек с кислородом в больницах для больных коронавирусом составляет 70,3%, по состоянию на утро 2 ноября.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 2 ноября к "красной" зоне эпидемической опасности отнесено: Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую области.
В "желтой" зоне находятся Закарпатская и Кировоградская области. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне.
Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения по стране составляет 776 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 1 ноября уровень госпитализаций по стране составил 91,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 95,3 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 21 регионе.
По состоянию на 1 ноября загруженность кроватей с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составила 70,3%. В Киеве – 73,5%. Этот показатель также превышен в 14 регионах.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зафиксировали 19 455 случаев коронавируса . Умерло 700 человек.
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