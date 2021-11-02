В украинских COVID-больницах 14 регионов превышен показатель загруженности кроватей с кислородом

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 2 ноября к "красной" зоне эпидемической опасности отнесено: Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую области.

В "желтой" зоне находятся Закарпатская и Кировоградская области. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения по стране составляет 776 на 100 тыс. населения.

Наивысший уровень заболеваемости в Херсонской области – 1 429 на 100 тыс. населения, Хмельницкой – 1 058, Сумской – 1 321, Луганской – 1 043, Житомирской – 1 133, Запорожской – 1 002 областях. По состоянию на 1 ноября уровень госпитализаций по стране составил 91,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 95,3 на 100 тысяч населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 21 регионе. По состоянию на 1 ноября загруженность кроватей с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составила 70,3%. В Киеве – 73,5%. Этот показатель также превышен в 14 регионах.



Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зафиксировали 19 455 случаев коронавируса . Умерло 700 человек.

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