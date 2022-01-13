В украинских больницах начали вести учет антибиотиков

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В Минздраве пояснили, что учет антибиотиков позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, а также оценить оправданность таких назначений.



Кроме того, учет обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшит сроки пребывания пациентов на стационарном лечении.



По информации министерства, в Украине идет поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам, старт которого запланирован на апрель 2022 года.



Чтобы получить антибиотики, пациенту необходимо обратиться к врачу, который выпишет рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСЗ).



Также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве, далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЕСЗ, и сообщить номер рецепта. Фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет выпустить лекарства.



Минздрав не знает, сколько реально антимикробных препаратов принимают украинцы, но есть анализ трендов. Согласно ему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Также выросли объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020.

Напомним, 12 января Кабмин принял решение об отмене налога на добавленную стоимость по сделке по ввозу и поставке лекарственных и медицинских средств, закупаемых Министерством здравоохранения.