В украинских банках около половины ипотечных кредитов не обслуживается, - заместитель председателя Совета НБУ
Около половины ипотечных кредитов пока не обслуживается. Преимущественно речь идет о займах, выданных давно
Об этом заявил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Об ипотечных кредитах знаю точную цифру, поскольку недавно готовился, выступал на эту тему. У нас ипотечных кредитов выдано на около 30 млрд грн. Это суммарный портфель. Из них работающих кредитов - 16 (на 16 млрд грн, - ред.). А другие не обслуживаются ", - сказал Фурман.
По его словам, обслуживают преимущественно кредиты, выданные в течение последних пяти-шести лет.
- Украинские банки подписали 554 договора на общую сумму 470 600 000 грн в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".
- Участники программы "Доступная ипотека 7%" сильно рискуют, убежден Павел Федоров, магистр политической географии и городских студий. Он выразил такую позицию в эфире программы "Еспресо: капитал".
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