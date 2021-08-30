В украинских банках около половины ипотечных кредитов не обслуживается, - заместитель председателя Совета НБУ

Об этом заявил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Об ипотечных кредитах знаю точную цифру, поскольку недавно готовился, выступал на эту тему. У нас ипотечных кредитов выдано на около 30 млрд грн. Это суммарный портфель. Из них работающих кредитов - 16 (на 16 млрд грн, - ред.). А другие не обслуживаются ", - сказал Фурман.

По его словам, обслуживают преимущественно кредиты, выданные в течение последних пяти-шести лет.