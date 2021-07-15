В украинских аптеках могут открыть пункты COVID-вакцинации
В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках
Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом" .
"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но отрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - подчеркнул он.
Родина заметил, что в целом в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.
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