В украинских аптеках могут открыть пункты COVID-вакцинации

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом" .

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но отрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - подчеркнул он.

Родина заметил, что в целом в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

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