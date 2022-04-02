В украинские больницы отправятся 5 групп медиков из Литвы

Об этом сегодня, 2 апреля 2022 года, передало литовское общественное вещание LRT, информирует Еспресо.TV .



"Литовские медицинские миссии приглашены украинскими коллегами в больницы Киева и Киевской области. Вылет ориентировочно запланирован на середину апреля", - сообщил министр.



На этой неделе он посетил Киев, где обсудил со своим украинским коллегой Виктором Ляшко возможность прибытия литовских медиков.



Читайте также : Максим Розумный. Бросок мангуста – предварительные итоги



В общей сложности, по его словам, будет 5 таких миссий.



"Мы начнем с двух миссий, которые уже укомплектованы и полностью готовы. Вскоре нас пригласят еще в три больницы в других областях", - сказал Дулькис.



Для поездки в Украину сформированы две медицинские группы по 12 специалистов.



Одна группа имеет анестезиологический профиль, вторая – травматологический.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb