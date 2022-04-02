В украинские больницы отправятся 5 групп медиков из Литвы
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что в середине апреля две группы литовских медиков отправятся в Украину
Об этом сегодня, 2 апреля 2022 года, передало литовское общественное вещание LRT, информирует Еспресо.TV .
"Литовские медицинские миссии приглашены украинскими коллегами в больницы Киева и Киевской области. Вылет ориентировочно запланирован на середину апреля", - сообщил министр.
На этой неделе он посетил Киев, где обсудил со своим украинским коллегой Виктором Ляшко возможность прибытия литовских медиков.
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В общей сложности, по его словам, будет 5 таких миссий.
"Мы начнем с двух миссий, которые уже укомплектованы и полностью готовы. Вскоре нас пригласят еще в три больницы в других областях", - сказал Дулькис.
Для поездки в Украину сформированы две медицинские группы по 12 специалистов.
Одна группа имеет анестезиологический профиль, вторая – травматологический.
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